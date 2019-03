Miki Nadal: “Justo estaba en la otra redacción”

AL IGUAL QUE EL REDACTOR DE 'EL CHIRINGUITO'

En ‘El Chiringuito’ a veces tienen tal jaleo que las cosas salen mal, pero Josep Pedrerol es el que mejor se lo pasa. El presentador se divierte al poner en apuros a Diego, uno de sus redactores, al que le da paso pero no está en el lugar donde conectan. El periodista alega que estaba “en la otra redacción mirando unas cosas en el ordenador”. Frank Blanco asegura que en ‘Zapeando’ no les puede asar eso porque lo tienen todo bajo control. Sin embargo, Miki Nadal no está sentado en su sitio porque estaba en ‘la otra redacción’.