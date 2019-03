Marta Sánchez: "Si hablas de mí mal, me conformo"

COMENTA SU PASO POR ‘TU CARA ME SUENA’

La cantante Marta Sánchez hizo de jurado en la tercera edición del programa de Antena 3 'Tu cara me suena'. Un paso por el programa muy comentado, en el que se divirtió mucho pero también vivió momentos de polémica. Sin embargo, la artista se queda con lo bueno y con su filosofía: "Lo que más me molesta es la indiferencia, pero si hablas de mí mal, me conformo", comenta en 'Zapeando'.