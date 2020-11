Dani Mateo abre debate nada más empezar Zapeando al afirmar que hemos comenzado la cuenta atrás para Navidad. Unas palabras que dejan muy sorprendido a Quique Peinado, que destaca que no puede ser si acaba de empezar noviembre.

Pero Lorena Castell está de acuerdo con el presentador, y es que la zapeadora ya ha visto que están puestas las luces de las fiestas. Pero, ¿cuándo somos conscientes de que se acerca la Navidad realmente? Dani Mateo no tiene dudas: la Navidad comienza cuando lo dice Mariah Carey, y la cantante ya lo ha anunciado a través de un vídeo viral al ritmo de 'All I want for Christmas is you'.