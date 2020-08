Santiago Segura se ha sometido a un test de inteligencia en pleno plató de Zapeando. Con el éxito de su nueva película, los zapeadores han querido saber más sobre ella.

Así, Segura se ha sometido a preguntas de 'filosofía' o 'estadística' relacionadas con su nuevo estreno. Entre ellas, los zapeadores han querido saber cuál es la probabilidad de que haya una tercera parte de 'Padre no hay más que uno', algo que el actor ha respondido con sinceridad: "Un 17%. Me encantaría, pero no es tan fácil", ha asegurado.

Además, Santiago Segura ha explicado cómo fue el rodaje: "Quedaban dos días para el confinamiento cuando cortamos". Por eso, el actor ha reconocido que la película ha sido "un milagro": "Me han escrito gerentes de cine dándome las gracias: 'No le conozco de nada, pero ha salvado diez trabajos'", ha explicado.

"Era un momento en los cines que estaban abiertos pero sin películas nuevas", ha añadido el actor, que ha asegurado que espera que esta nueva entrega tenga 2,5 millones de espectadores.

Segura confiesa cómo es la relación con sus suegros

A pesar de que 'Padre no hay más que uno 2' es una batalla entre yerno y suegra, la realidad de la casa del actor es diferente. Segura ha reconocido llevarse "bien" con sus propios suegros, aunque con matices. Así lo explica en este vídeo: