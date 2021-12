Loles León ha detallado cómo fue su único y tenso encuentro con Madonna. Todo comenzó con una fiesta que le preparó el propio Almodovar. La actriz española recibió a la estadounidense cantando desde un escenario, pero su actitud provocó que le llamara la atención. "Yo estaba actuando para ella y ella estaba en primera fila girada y le dije 'you, no cariño, I am working here for you, look at me o te corto el cuello", ha narrado Loles en directo, donde ha indicado que la propia Madonna le espetó que "las españolas tienen la navaja en la liga": "Yo le dije que yo la tenía en la lengua".

La actriz visita Zapeando tras situarse como una de las favoritas del público en Tu cara me suena. "Yo estaba loca por ir allí. Desde el principio yo quería ir. La música me vuelve loca", ha explicado Loles León, que ha asegurado que le pidió a su representante que contactara con la cadena. Puedes escuchar parte de su entrevista en el programa en el vídeo principal de esta noticia.

