Llum Barrera desvela una de sus técnicas para sorprender a su pareja

¿QUÉ HAS HECHO PARA IMPRESIONAR A TU PAREJA?

En Zapeando quieren saber qué se puede hacer para impresionar a la pareja. Llum Barrera es la primera en reaccionar: "Subí a un karaoke a cantar 'I will survive'. No fue bonito, llegó un momento en el que la cosa se aceleraba con el inglés y dije ¡otro cubata!". Junquera se sincera diciendo que no ha hecho nada, a lo que Lorena Castell contesta: "Perdona, tú por amor te has ido a Río".