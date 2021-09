Dani Mateo llama por teléfono en pleno directo de Zapeando a una concursante de 'la sandía millonaria'. "Pensaba que era una broma", confiesa la mujer mientras se escucha a su bebé llorar de fondo. Leticia, desde Palencia, decide que sea Cristina Pedroche quien parta la sandía. "Yo corto fatal, ¿puedo cambiarme por mi marido?", bromea la zapeadora, que confiesa que le da miedo hacerlo mal.

"Cómo me molaría que fuera la reina llamando de broma", destaca Quique Peinado mientras que Dani Mateo afirma que le gustaría que "los lloros fueran del rey Felipe". Y es que mientras Leticia intenta dar las indicaciones a Pedroche el bebé no para de llorar, protagonizando un tierno y cómico momento que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. "Me gusta mucho que las indicaciones nos las esté dando el bebé", bromea Dani Mateo.