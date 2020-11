Cristina Pedroche cuenta en Zapeando "la historia de un hombre que se emociona demasiado". Y es que hay gente que llora viendo películas y luego está un hombre que se emociona tanto que su mujer le graba y lo comparte con todo el mundo como puedes ver en este vídeo.

En las imágenes se puede ver la reacción del joven al ver 'Del revés', la película en la que conocemos las emociones de una niña. El hombre se intenta contener, pero en un momento dado ya no puede reprimir las lágrimas y al final se derrumba. "Yo con está llore", reconoce Quique Peinado mientras que Dani Mateo afirma que "es la mejor película de animación" que ha visto. Pero eso no es nada, y es que su mujer le ha puesto todas las películas que se le han ocurrido para hacerle llorar, desde 'Up' a 'Coco'.

"Antes intentaba reprimirse, pero ahora ya no lo intenta y se desborda del todo nada más empezar", explica Cristina Pedroche. Puedes ver las tiernas reacciones del hombre en este vídeo de Zapeando.