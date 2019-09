Dani Mateo abre debate en Zapeando al reflexionar sobre los hijos: "Los humanos tenemos que tener niños para mantener la especie y pagar las pensiones, pero un bebé en un avión es como si fuera Melendi, una bomba de relojería".

Una reflexión que hace que Lorena Castell cuente una discusión que tuvo con un hombre en el AVE: "Mi hijo no da guerra, pero en el AVE le puse un momento en la bandeja mientras cogía una cosa, pero el de delante, como se le movía el asiento un minuto, empezó a hacer ruidos para que le escuchara".

A la zapeadora le pareció tan mal la reacción del hombre que no dudó en decírselo. "Le dije que no se preocupara que ponía a mi hijo en el otro asiento, pero que a mí tampoco me gusta llevar una vaporeta delante" de los ruidos que estaba haciendo, confiesa Lorena Castell.