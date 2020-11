Josie ha vuelto a criticar el 'outfit' de Blanca Suárez en el plató de Zapeando. Como ya es habitual, la artista no consiguió convencer al colaborador con su look en El Hormiguero.

Con un corto vestido de manga larga y maxi-cuello, el problema de Josie no ha estado en el vestido, sino en la modelo. "La hemos visto en los infiernos del estilismo, lo peor llevado que tiene que se puede llevar lo ha llevado ella", ha reconocido Josie, que ha acabado comparando a la artista con un objeto navideño y una conocida película protagonizada por Johnny Depp.

No es la primera vez que el estilista hace referencia a uno de los looks de Blanca Suárez. Tampoco le gustó el 'outfit' de la artista en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. Entonces, Blanca Suárez lució un vestido de Valenzuela que no convencía a Josie: "Sinceramente, nunca me ha gustado un vestido en Blanca Suárez, ni ahora ni nunca".