Neox estrenará la versión española de 'Love Island' el próximo 5 de abril. Se trata de un programa de citas arrasa en gran parte del planeta, y estará presentado por Cristina Pedroche.

Un reality que llama mucho la atención de Valeria Ros, que ha reconocido que iría encantada. De hecho, Dani Mateo ha revelado una de las confesiones de la zapeadora sobre cómo actuaría si fuera concursante: "Valeria me ha dicho 'lo que no entiendo es por qué solo uno'". "Me parece muy complicado no enrollarte con nadie", ha confesado Ros. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.