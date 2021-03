Marta Torné muestra en Zapeando la surrealista charla entre Candela Peña y David Broncano en el plató de 'La Resistencia'. Durante la divertida entrevista que protagonizaron la actriz desveló una curiosa anécdota con unos pantalones.

Además, Broncano desveló que ambos han declinado ir al nuevo programa de María Teresa Campos, con quien comparten un grupo de Whatsapp. "¿Cómo me dices esto aquí?", pregunta indignada Candela Peña al presentador, que continúa contando detalles hasta tal punto que confiesa a la actriz que ha llamado a María Teresa Campos. "Tengo mucha fatiga, porque me ha llamado ella y no le he contestado", destaca la actriz al saber que Broncano sí que había contestado a la presentadora.