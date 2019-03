TRAS LA GRAN NEVADA EN LA PENÍNSULA

Con el temporal de nieve que azota la Península, los zapeadores se han querido solidarizar con los reporteros empezando el programa desde la calle. Por eso, Anna Simon llega al plató de Zapeando con la cabeza llena de nieve: "¡Soy Elsa!", exclama antes de asombrar a Chenoa con su interpretación de Let it go de 'Frozen'.