Anna Simon ha confesado una de sus anécdotas más divertidas con un joven. "Estaba yo en Mollet, tenía unos 17 años aproximadamente y estaba muy nerviosa. Nos pedimos una pizza, cada uno la suya, y a mi se me empezó a hacer grande. Me daba vueltas todo", ha comenzado.

"Fui al lavabo, eché un poco pero dije 'no se nota'. Después, ya no pude más y me fui corriendo por la rambla de Mollet vomitando", ha reconocido: "Era mi forma de decir 'no pago, paga tú'".

"Luego la relación fue muy bien, tres o cuatro años. Ya no vomité más veces", ha asegurado la zapeadora.

Dani Mateo también ha confesado otro de los episodios más bochornosos de su vida en una cita. El presentador de Zapeando tenía 18 años cuando se juntó con una chica a la que quería gustar, pero no sabía cómo: "Empezamos a decirnos los dos que nos gustaba el cine iraní y, habiendo visto entre una y ninguna película iraní, dijimos 'vamos a ver una película'".

Así, ambos acabaron viendo la única película que había: "Nos fuimos a ver una película que os recomiendo a todos si queréis morir. Se llama 'A través de los olivos' y consiste en un coche que va a través de los olivos durante dos horas y media", ha explicado Mateo. "Nos despedimos y nunca más nos volvimos a ver", ha reconocido después.