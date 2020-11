Dani Mateo, Lorena Castell, Miki Nadal, Quique Peinado y Thais Villas charlan en Zapeando sobre 'Mask Singer', el divertido concurso de Antena 3 que está siendo todo un éxito. Y es que las redes no paran de hablar sobre quiénes son sus posibles participantes.

¿Quién se encuentra detrás de Pavo real?, ¿y de cerdita? Lorena Castell tiene claro quién es una de las concursantes. "La cerdita es Pilar Rubio", destaca la zapeadora, protagonizando un divertido momento en el que Dani Mateo le llama la atención: "No hables así de una compañera".

Mónica Carrillo 'desvela' cómo accedió a cantar en Mask Singer

La periodista se lanzó a interpretar 'Someone like you', de Adele, en el escenario de Mask Singer. Una "idea loca", afirma, a la que nunca pensó que accedería. Puedes ver su entrevista en este vídeo.