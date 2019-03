Julian Iantzi aconseja a Cristina Pedroche: "Antes de que los mosquitos te coman, cómetelos tú"

EL PRESENTADOR LE DA UNOS CONSEJOS A LA 'ZAPEADORA' PARA PRESENTAR 'PEKÍN EXPRESS'

En su presentación como futura presentadora del programa 'Pekín Express', Cristina está estudiando cómo lo hacen otros presentadores del género. Julian Iantzi ha querido regalarle un pedacito de su experiencia, y ha mandado un vídeo a 'Zapeando' donde le da una serie de consejos a la 'zapeadora'. Como por ejemplo no tener miramientos con los concursantes porque podrían acabar comiéndosela, hacer presentaciones cortas para no dar que zapear a sus compañeros, y comerse todo lo que pille para no pasar hambre.