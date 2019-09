Antes de comenzar su sección, Dani Mateo le pregunta a Jesús Vidal por la visita a 'La Resistencia', el programa de David Broncano. Y es que, como no podía ser de otra manera, el actor fue preguntado por el dinero que tiene y por las relaciones sexuales que ha mantenido en el verano.

Jesús Vidal optó por contestar a la segunda: "Muy bonitas y muy intensas. Las veces no son importantes, lo importante es el disfrute, no me acuerdo del número". Una respuesta que dejó muy sorprendido a David Broncano y al público.

Tras ver estas imágenes, Cristina Pedroche le ha dicho "seguro que después de esto te han seguido mucho los seguidores, a lo que él ha respondido, "sí, me ha empezado a seguir la Policía Nacional y el Colegio de Psiquiatras de Madrid".

Además, el protagonista de 'Campeones' no ha dudado en responder a los internautas que se preguntaban si "(hacía el amor) con esa cara": "Con la cara eso no se hace, tienes que volver a hablar con tus padres para que te expliquen de qué va el temita".