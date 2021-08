Los zapeadores debaten en el plató sobre la bodas ahora que se están celebrando todas las aplazadas en 2020 por la pandemia del coronavirus. María Gómez afirma que le encanta ir a todas las bodas posibles e, incluso, hablar con la gente que no conoce. Por su parte, Dani Mateo muestra en el plató el surrealista regalo de un novio a su mujer: una bombona.

Un acto que recuerda al presentador la polémica subida de la luz en España: "¡Menuda vergüenza!". Aunque Dani Mateo señala que no quiere hablar más del tema, el presentador está tan indignado que no puede evitar volver a referirse a la subida eléctrica. "Es que esto no se puede soportar", afirma mientras se levanta de su silla: "Os dejo, que me voy a Al Rojo Vivo". Puedes ver el momento al completo en el vídeo que acompaña a estas líneas.