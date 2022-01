Los zapeadores abordan junto a Ana María Simón y Paula Arcila un espinoso problema: qué hacer si la pareja de un amigo o amiga nos cae fatal. Un debate que genera una inesperada confesión por parte de Valeria Ros. "No sé por qué, no les gusto nada a los novios de mis amigas", afirma la zapeadora, que añade: "Prefieren que no salgan conmigo".

Además, Valeria afirma que en alguna ocasión se ha hecho "íntima" de la novia de un amigo al coincidir en el baño y propone una extraña solución a la situación de encontrarnos a solas con esa pareja de nuestra amiga que no nos cae nada bien. Puedes ver su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas.