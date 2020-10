Momentazo musical en Zapeando. Cepeda rinde homenaje a El Príncipe Gitano interpretando en directo un temazo, 'In the guetto'. Una divertida encerrona para la que el artista cuenta con Dani Mateo y Miki Nadal en los coros. En riguroso directo, y con el inglés particular del Príncipe Gitano, Cepeda lo da todo en el karaoke del programa. "¡Te juegas mucho, Luis! Está la gente pendiente y tu nuevo disco...", añade Dani Mateo.

Cepeda acude a Zapeando para presentar su nuevo disco, 'Con los pies en el suelo'. El artista reconoce que está siendo un momento "complicado" para la música debido a la pandemia y reclama más ayudas para el sector. "No se pueden hacer conciertos, pero se puede ir en Metro... Tendré que tocar en el Metro", critica Cepeda.

Reconoce que improvisa cuando firma discos a sus seguidores y que bromea mucho con las dedicatorias: "Me dicen: 'ponme algo', y claro yo escribo 'algo'". Cepeda explica cómo son las firmas de disco en la nueva normalidad, con todas las medidas de seguridad. "Tú no firmes discos, bendícelos", añade Dani Mateo entre risas.