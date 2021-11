María Peláe se encuentra entre las favoritas de esta edición de 'Tu cara me suena'. Después de meterse en la piel del cantante Camilo y de Nathy Peluso, esta semana se atreve con Pastora Soler, una actuación que provocó la emoción entre los miembros del jurado, tal y como ella misma ha avanzado. "Lo de Natty fue una fantasía. Lo gocé, lo disfruté muchísimo. Y con Miley es la primera vez que canté en inglés", ha comentado Peláe, justo antes de que Pedroche diera paso a un avance de este viernes, en el que imita a Soler.

"Creo que es de las mejores voces de este país y me emocioné mucho cuando acabé y vi a Lolita y a Chenoa con la lágrima", ha afirmado la artista, adelantando, de esta forma, que la actuación de este viernes va a ser muy emotiva. "Me parece una desventaja tener que hacerlo delante de la artista", ha apuntado, por su parte, Dani Mateo. Y es que Pastora Soler está en el plató de 'Tu cara me suena' durante la interpretación de María Peláe.