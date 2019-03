Goyo Jiménez: "Las muchachas tenían menos luces que una patera, pero la vista te la alegran”

LAS JÓVENES QUIEREN LIBRARSE DE UNA MULTA

El experto en temas americanos Goyo Jiménez da paso a un vídeo en 'Zapeando', donde un policía de tráfico se debate entre ponerle una multa a una chica en biquini, o no ponérsela. “También le podrían haber pillado por lo de las luces, las que no tenía”, comenta el colaborador. La joven quiere evitar la sanción con la excusa de ahorrar para la operación de aumento de pecho a la que va a someterse en cuatro días. Sin embargo, no se la podrá costear en caso de tener que pagar la sanción.