Cristina Pedroche: "No creo que pase un mes para que haya la primera carrera popular de runners jugando al Pokémon Go"

LA LOCURA DEL POKÉMON GO

La nueva moda de Internet, la aplicación 'Pokémon Go' ha llegado a Zapeando. El presentador de Zapeando sostiene un Pikachu en el hombro mientras jóvenes del público enloquecen para poder capturarlo con sus móviles: "Me vais a perdonar pero ¡los jóvenes no estáis bien, eh!".