Frank Blanco, sobre Rajoy: "¿Al guiñársele el ojo ya no sabe lo que dice, o como no sabe lo que dice se le guiña el ojo?"

NUEVA "IDA DE OLLA" DEL PRESIDENTE

El próximo viernes arranca la campaña electoral y Zapeando hace repaso por las "idas de olla del presidente Rajoy", según Frank Blanco, durante la precampaña. "No sé qué le pasa que algún cable no conecta bien y dice cosas que a lo mejor para él tienen sentido, pero nosotros no somos capaces de descifrar", comenta.