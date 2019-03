El falso Pedrerol: "Frank eres muy majo, pero pírate"

RAÚL PEREZ HACE DE JOSEP PEDREROL EN ZAPEANDO

'Zapeando' se llena de rótulos para recibir al 'falso Pedrerol' con antifaz. El no presentador de 'EL Chiringuito de Jugones' ha acudido al programa para, entre otras cosas, intentar echar a Frank Blanco de su sitio, e intentar ocupar su puesto como presentador de 'Zapeando'. Miki Nadal también ha sufrido el mal carácter de 'Pedredos' , que es como le han bautizado, porque le ha llamado cabezón. Y, aparte de generar mal ambiente en entre los zapeadores, 'Pedredos' también ha acudido para reafirmar que él fue quien descubrió a Chicharito, y no sólo a él: "También he descubierto a Maradona, a Chendo, y a Bob Esponja".