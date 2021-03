Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks de los Globos de Oro 2021. Y es que este año el evento no ha tenido ni alfombra roja ni fiesta por la pandemia de coronavirus, pero la mayoría de los actores y actrices protagonistas de estos premios no han renunciado a participar con sus mejores galas.

Es el caso de la actriz Anya Taylor-Joy, Mejor Actriz por 'Gambito de Dama', quien ha aparecido con un espectacular vestido verde de Dior al más puro estilo diva clásica de Hollywood. Pero no ha sido la única. Emma Corrin también se ha llevado todas las miradas. La actriz, Mejor Actriz de Drama por su interpretación de la princesa Diana en la serie 'The Crown', ha sorprendido a todos con un vestido de Miu Miu inspirado en un pierrot. ¿Qué piensa de estos looks Josie? En el vídeo principal de esta noticia puedes ver su análisis completo sobre estos y más looks que han dejado los Globos de Oro.

Josie decide el 'duelo' entre Ester Expósito y Georgina Rodríguez

El estilista tiene que elegir entre dos "reinas de Instagram": la actriz Ester Expósito y la modelo Georgina Rodríguez. En el vídeo puedes ver cuál ha sido su veredicto.