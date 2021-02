'Duelo' de "reinas de Instagram": Ester Expósito y Georgina Rodríguez. Josie ha tenido que elegir entre ambas tras ver las últimas fotos que han subido cada una de ellas a dicha red social: una instantánea en un jacuzzi con 3,9 millones de likes, en el caso de la actriz, y un posado de la modelo completamente desnuda, tapada solo con un bolso, que ha cosechado 2,6 millones de 'megusta'.

Aunque la decisión "es muy difícil", el estilista no ha dudado a la hora de emitir su veredicto, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, y ha lanzado este comentario sobre Expósito: "Lo que me molesta es que de repente haya marcas de megajoyería que nos la quieran intentar vender como lo más fino del universo cuando no lo es".

La indignación de Josie con el look de Miguel Ángel Silvestre

Josie también ha tenido que valorar varios looks de diferentes famosos luciendo una controvertida prenda: calcetines blancos. El estilista no ha ocultado si indignación al ver la combinación elegida por el actor Miguel Ángel Silvestre: puedes ver su reacción en el vídeo bajo estas líneas.