Lidia García, investigadora de la Universidad de Murcia y autora del libro 'Ay, campaneras", se ha encargado de demostrar que el mundo de la copla estaba lleno de modernos. "Ha habido cosas que me han dolido mucho porque demuestran que hemos vivido engañados", destaca Dani Mateo, que afirma que "ha sido como tomarse la pastilla roja de Matrix descubrir, por ejemplo, que el temazo de Manolo Escobar 'Que viva España' ni es español ni es suyo".

La historiadora cuenta los detalles en el vídeo principal de esta noticia, donde reconoce que cuando lo descubrió se quedó "pasmadísima" porque "es la típica canción que todos relacionamos de verbena". "No es española, de hecho la compusieron dos señores belga en los años 60", explica la joven, que destaca que como no tenían ni idea de España tampoco se dice realmente que viva España porque estos creadores no sabían decirlo. Descubre cuál era el primer título y escucha cómo suena la versión original en el vídeo principal de esta noticia.

El análisis de Lidia García sobre el feminismo en la copla

"En el año 95, cuando nadie se declaraba abiertamente feminista, Rocío Jurado dijo en televisión que era feminista porque defendía a las mujeres, pero no era detractora del hombre", destaca la historiadora Lidia García en este vídeo.