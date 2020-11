Dani Mateo lanza una pregunta a los zapeadores: "¿Habéis sido delincuentes en algún momento d vuestra vida?". La mayoría le miran incrédulos por la cuestión y aseguran que han sido "muy buenecitos". Pero Lorena Castell se anima a contar que cuando tenía una scoopy (una moto) siempre le robaban los retrovisores, por lo que a veces hacía "lo comido por lo servido".

Esta no es la única anécdota que cuenta Castells, y recuerda lo que hacían sus amigas cuando se podía salir de fiesta: "¿No hacíais lo de robar la copa a alguien despistado durante la 'puti vuelta' porque no teníais mucho dinero?", pregunta al resto de zapeadores. Aunque asegura que no lo hacía ella, sino sus amigas, se topa con la respuesta de Dani Mateo que asegura que eso "es ya delincuencia organizada".

