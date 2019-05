El "trap regetonero" de Zapeando para la campaña de las municipales: "Ay mamita qué estrés, hay que votar otra vez"

Frank Blanco pide a Cristina Pedroche, Miki Nadal y Anna Simon que les den "unas ideas a los políticos de cara a la campaña para las próximas elecciones".

Así que los tres zapeadores se lanzan a dedicarles un 'trap regetonero': "Llegan las municipales, las autonómicas y las europeas. Ay mamita, qué estrés, hay que votar otra vez".

"Estás muy rayado, Casado está acabado, por si no te has enterado Ciudadanos lo ha petado", canta Anna Simon, mientras Cristina Pedroche le replica: "No tenéis ni idea, España es socialista, si quieres gente guapa, vota al partido sanchista".

"Tú estás mal de la chola, Podemos sí que mola, date tu papeleta al tío de la coleta", contesta Miki Nadal al ritmo de la música. "El reggaeton no va con tu estilo, vota a los de Vox, que son más de fandanguillo", tararea Simon.

