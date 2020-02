Todo el mundo se ha colado en alguna fiesta alguna vez en su vida, pero Cristina Pedroche ha ido más allá. La zapeadora ha confesado que cuando estuvo en el Rock in Río se coló debajo del escenario de Metallica.

"Me echaron porque ya me estaba subiendo en el escenario", ha explicado. El motivo es que tenía que hacer un reportaje, pero no pasaba nada porque allí "no la conoce nadie".

Miki Nadal, sin embargo, solo se cuela en la charcutería: "Me hace ilusión, porque las señoras mayores son muy espabiladas. Digo: 'aquí hay una lucha mental', y hay que ganarla", ha reconocido. "Les soplo en la nuca, y cuando se vuelven por ese lado, me voy por el otro", ha explicado.

