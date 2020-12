"Permitidme que os cuente una anécdota personal para que veáis lo 'bienqueda' que soy", destaca Dani Mateo a sus compañeros antes de recordar el mal rato que pasó en un hotel de Menorca. Después de una actuación en la isla, el presentador de Zapeando salió de fiesta con Raúl Cimas: "No sé qué me echaron en el cubata que me emborraché".

Dani Mateo afirma que "iba dando tumbos" según le contó su amigo y que, incluso, llegó a chocar contra una columna del hotel. Aún así, el presentador intentó mantener la dignidad y saludó al recepcionista: "Le vi y tal como me di contra la columna, le dije, 'buenas noches', y seguí"