"Atención a los que nos estéis viendo porque las imágenes que vamos a mostrar a continuación pueden herir la sensibilidad", advierte Miki Nadal antes de mostrar un sorprendente vídeo en Zapeando.

En la grabación se ve cómo el personal médico lucha por sacar algo de la boca de una mujer anestesiada. Tras varios segundos se ve cómo los sanitarios sacan a una serpiente viva de un metro de largo. Cristina Pedroche y Maya Pixelskaya no pueden evitar gritar en plató al ver las imágenes. "No sé si voy a poder seguir, me da mucho asco", confiesa Pedroche.