El indignante audio de un empresario a sus trabajadores: "Os voy a meter dos puñetazos en la cabeza que os voy a reventar"

Miki Nadal muestra las supuestas amenazas del dueño de una empresa de autobuses a sus trabajadores a través de WhatsApp.

"Es que os voy a meter dos puñetazos en la cabeza que os voy a reventar. Así que al que no le guste la empresa que se vaya con su puta madre, ¿me explico o no me explico? Estoy hasta los cojones de tontos", así se pronunció el empresario en un audio.

El suceso ha sido recogido por el sindicato UGT, que además ha denunciado que los trabajadores han llegado a trabajar los 30 días del mes sin ningún día libre.

"Menudo energúmeno, este jefe debe pensar que los derechos son los empleados que no comen con la mano izquierda", señala Anna Simon tras escuchar el indignante audio. "Dice que está cansado de tontos, pero él muy listo no es", apunta Quique Peinado.