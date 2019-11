Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Eleven en 'Stranger Things' se ha presentado con un aspecto "renovado", tal y como lo ha calificado Dani Mateo, en un evento de Netflix. Tras hacerse pública una imagen en la que se ve un notable cambio físico de la actriz, se ha montado un buen revuelo porque hay gente que dice que se ha puesto bótox. "Recordemos que tiene 15 años", ha puntualizado el presentador de Zapeando.

"Yo llevo notando 'stranger things' no solo en su cara, sino también en su actitud. Yo la sigo y hace cosas como muy de mayor. Hace tiempo se echó novio y también la criticaron porque decían que era muy pequeña para mostrase con su novio dándose besos. Yo vi esta foto, que de lejos me pareció un poco Drew Barrymore y pensé: 'Qué se ha hecho esta chica', ha expresado Cristina Pedroche, aunque ha reconocido que "también puede ser el maquillaje".

Por su parte, Miki Nadal cree que "hasta los 18 no deberían tener derecho al bótox". "Seguro que no se ha hecho nada. Le habrá picado una avispa en los labios", ha señalado Dani Mateo, a lo que Anna Simon le ha respondido: " Que no, que se los ha pintado por fuera". Ante estas declaraciones, el presentador de Zapeando ha querido dejar claro que "es pura especulación porque solo tiene 15 años". "Desde aquí esperamos que no se haya hecho nada", ha afirmado.