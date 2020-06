Lorena Castell muestra en Zapeando el momentazo protagonizado por Paca, 'La Piraña', la mejor amiga de 'La Veneno' en Espejo Público. Y es que como afirma la zapeadora, ella "no conoce el pudor ni la discreción y lo demostró con una peculiar pregunta a Fran Rivera".

"¿Estuviste en la discoteca Joy Eslava y le metiste el dedo en el ombligo a La Veneno mientras bailaba?", pregunta Paca al torero, quien sorprendido recuerda cómo fue ese día en el que conoció a La Veneno.

"La conocí allí, pero no le metí el dedo en ningún lado", asegura Fran Rivera, aunque destaca que no va a negar "que le tocara el ombligo", pero no lo recuerda.

Después de unas polémicas declaraciones de Fran Rivera en las que criticaba a los antitaurinos, Anna Simon no dudó en contestarle de forma tajante en Zapeando: "Ahora resulta que para ser limpia hay que llevar traje. Conozco a alguno que va como un pincel, pero no se limpia los sobacos desde el jueves Santo pasado".