Edu Soto: "Una vez me caí de morros, y se me quedaron las manos locas"

LE RESBALA LA MUERTE

Vuelve 'Me resbala' el programa de los viernes por la noche de Arturo Valls. Edu Soto, uno de sus invitados más asiduos, ha ido a 'Zapeando' a hablar de todas las trastadas a las que son sometidos en el concurso. Pero el humorista está curtido en mil batallas y no hay teatro dependiente que se le resista, que encima ahora además es basculante, es decir, que también se mueve. Y por si no tuviera poco con esas caídas, actúa en “Las amistades peligrosas”, una obra de teatro en la que directamente se lo cargan con una espada.