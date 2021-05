La lucha contra el COVID-19 tiene un gran aliado en Costa Rica. Allí, un sacerdote ha aprovechado su homilía para lanzar un importante mensaje, pero no de una forma cualquiera, sino al ritmo de la pegadiza versión de la canción 'Sopa de caracol' para que sus palabras resuenen en la conciencia de todos sus fieles.

Durante la misa, el religioso aprovecha para cantar una canción que se ha inventado en la que anima a todos a usar la mascarilla y mantener la distancia social para prevenir el coronavirus. "Sin la mascarilla, hay COVID para ti y para mí. No te la vayas a quitar. Te tienes que cuidar, te tienes que apartar y si no al hospital vas a ir a parar. Si te descuidas te hago el funeral", suena la melódica canción. "El mensaje es muy clarito: no me hagáis tener que oficiar vuestro funeral por no poneros la mascarilla", destaca Marta Torné.

