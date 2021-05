Los resultados de las autonómicas siguen siendo una fuente inagotable para el humor. Así, el programa Polònia, de TV3, ha hecho una parodia sobre Pablo Iglesias, su resultado en las elecciones de Madrid y su dimisión, con una peculiar versión de 'Tú me dejaste de querer', de C. Tangana. Además, en el vídeo también aparecen actores que encarnan a Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez, Íñigo Errejón y Santiago Abascal.

"Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba, yo vicepresidía y ahora me voy pa' casa", comienza el vídeo con el actor que se mete en la piel de Iglesias, mientras que 'Ayuso' le responde: "Tú te quedaste sin mandar cuando menos lo esperabas; cuando más lo querías, te has quedado con las ganas". En este vídeo, la parodia completa de Polònia con Pablo Iglesias como protagonista.