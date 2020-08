Flexiones en el agua mientras practica esquí acuático. Es el reto que Keenan Derry ha compartido a través de Instagram y que ha dejado flipando a los zapeadores. "Así combina él ir de vacaciones y seguir yendo al gimnasio. ¡Qué barbaridad!", añade Valeria Ros al ver las imágenes. "¡Qué! Pero si no lleva esquís", afirma también Dani Mateo.

Sin embargo, el reto de Keenan no termina de convencer a Dani Mateo: "No sé si me convencen a mi estos deportes en los que no sabes si sudas cuando lo practicas o no. ¿Es deporte? ¿Nadar es deporte? No sudas". Un 'firme' argumento al que también se suma Miki Nadal, que se pregunta "si esta gente se ducha después de hacer ejercicio". Una teoría que desata la risa de Lorena Castell y el resto de la mesa de Zapeando.