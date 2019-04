El 'zasca' de Chenoa a Anna Simon: "Soy igual de rancia que tú"

CRITICA SU DESPEDIDA EN TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA

Chenoa confiesa en Zapeando que no fue a la fiesta de después de la gala final de Tu cara no me suena todavía pero que se despidió de sus compañeros con un "si eso ya nos vamos viendo". Una despedida que critica Anna Simon. La cantante no tarde en reaccionar con un 'zasca' a su compañera.