Muchas de las famosas de España tienen su propia réplica en una muñeca. El programa 'Aquí hay madroño' recoge en un reportaje las respectivas copias de las famosas. En Zapeando estamos de suerte. ¡Nuestra colaboradora Cristina Pedroche cuenta con una!.

Diferentes famosas como Cheer, Rocío Jurado o Lola Flores ya la tienen. En el programa de Carmen Alcaide señalan que Carmen Borrego, la hija de María Teresa Campos, también tiene su propia copia: en este caso "Míster Potato". Anna Simon se queda alucinada con la supuesta réplica y bromea con la sensación que tendrá al verlo: "No vuelve a comer patata en su vida".

Además, Dani Mateo felicita a su compañera Cristina Pedroche, sorprendido por el trato que ha tenido el programa con ella: "Has salido en el vídeo, y no te han arreado, ¡bravo!". La zapeadora responde con humor a su compañero: "Hoy estoy de suerte, lo mismo me hecho una primitiva".

Además, Cristina Pedroche no es la única que tiene su propia muñeca personalizada. Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia y su hija Leonor también poseen una réplica de ellos mismo. Dani Mateo analiza el aspecto de los muñecos de la realeza española en el siguiente vídeo.