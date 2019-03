Cristina Pedroche, a sus compañeros: “Ostras, si me parecéis ‘Simpsons’”

LA ‘ZAPEADORA’ OBSESIONADA CON LA SERIE

‘Los Simpson’ cumplen 25 años y Cristina Pedroche confiesa que no recuerda la vida sin la serie protagonizada por los personajes amarillos. “Yo no comía si no veía ‘Los Simpson’”, comenta. Pero no sólo eso, la ‘zapeadora’ está tan obsesionada con los dibujos animados que pintó a su primer novio de amarillo y ve a sus personajes favoritos en todas partes, incluso en la mesa de ‘Zapeando’.