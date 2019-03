Cristina Pedroche luce el polémico vestido azul y negro: "Me siento como en Nochevieja pero con menos fresquito"

‘ZAPEANDO’ SACA DE DUDAS A LOS ESPECTADORES

El gran debate que tiene dividido al mundo es: ¿De qué color es el vestido, blanco y dorado o azul y negro? 'Zapeando' quiere sacar de dudas a los espectadores llevando el polémico atuendo al plató. Y es que si hablan de vestidos polémicos sólo hay una persona que puede ponérselo: Cristina Pedroche. "Me siento como en Nochevieja pero con menos fresquito", comenta la 'zapeadora' porque el modelito le aprieta por todos los lados y no le entra aire, "no vuela", asegura.