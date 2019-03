Cristina Pedroche: "Justin Bieber, torero, te quiere el mundo entero"

JUSTIN BIEBER ENLOQUECE AÚN MÁS A UNA DE SUS FANS

Justin Bieber acude al programa de Ellen DeGeneres para darle una sorpresa a una de sus fans. La chica enloquecida no da crédito y no puede parar de gritar, lo que demuestra que Cristina Pedroche tiene razón y que a Justin le quiere todo el mundo, al contrario que Miki Nadal que piensa que la gente en sus conciertos lo que le gritan es: "Justin, yo quiero que nos devuelvas el dinero". Pero lo más estrafalario de la fan no era lo que gritaba, sino como tenía decorada su habitación, un templo de Justin, que según Quique Peinado parecía "la habitación del pánico".