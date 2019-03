Cristina Pedroche: "A día de hoy, no sé diferenciar a los gemelos ni por el flequillo"

JOSÉ LUIS Y MANUEL, UNA DE LAS PAREJAS FAVORITAS DE 'PEKÍN EXPRESS'

'Zapeando' resume algunos de los momentazos del estreno de 'Pekín Express', la edición más vista de la historia del programa. Irene Junquera destaca los vividos por los Gemeliers de Badajoz, que estuvieron a punto de llevarse la inmunidad, a pesar de parecer que no se enteraban de nada. "No se están haciendo los tontos, al revés. José Luis y Manuel son muy listos, cuidado con ellos", advierte Cristina Pedroche, que a día de hoy todavía no sabe diferenciar quién es quién.