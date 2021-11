"Esto no hay quien lo pare, ahora sí que hay Navidad": destaca Dani Mateo en el plató de Zapeando al hablar del anuncio de la Navidad, sobre la historia de una cadena de personas compartiendo décimos. "Muy entrañable pero a mí no me gusta, porque no es Raphael cantando con cara de terror", afirma Dani Mateo, que se hace varias preguntas: "¿Dónde está Raphael asustando a los niños o Montserrat Caballé como si la estuvieran apuntando con un arma?".

Además, Quique Peinado y Cristina Pedroche confiesan que todavía no han quitado la decoración de la Navidad. "¿Eres la loca de las luces?", pregunta Dani Mateo a su compañera, que afirma que "ama la Navidad": "Es la mejor época del año". Eso sí, Quique Peinado no ha quitado su decoración por otro motivo. Descubre cuál en el vídeo principal de esta noticia.