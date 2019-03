Cristina Pedroche, a Frank Blanco: “No quieren un autógrafo, quieren que les firmes las enaguas”

EL CLUB DE FANS OFICIAL DE PRESENTADOR, DESDE 1934

David Guetta acudió a ‘El Hormiguero’ y sus admiradoras enloquecieron al verle, pero no tanto como las fans de Frank blanco, que han venido a verle a 'Zapeando'. Lo que el presentador no se esperaba es que sus admiradoras estuvieran ya entradas en años. “No quieren un autógrafo, quieren que les firmes las enaguas”, comenta Cristina Pedroche. Aun así, eso no las ha impedido pedirle un hijo suyo.