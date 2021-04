Dani Mateo pide a los zapeadores que se pongan en la piel de los reporteros. En especial, de un periodista de Madrid Directo que quiso tanto atrapar a la audiencia en su directo que él mismo se quedó atrapado en una tienda de campaña. "La que estoy liando, madre mía", destaca el reportero intentando salir del saco de dormir con el que se había metido a la tienda.

"Demos las gracias de que no se le ocurrió probar los retretes portátiles", destaca Lorena Castell, que afirma que "van muy bien". Y es que la zapeadora confiesa que ella misma lo ha probado. "Lorena ha hecho caca en todo el mundo porque ha viajado mucho", destaca Dani Mateo a su compañera, que, de forma inesperada, confiesa una anécdota de su viaje a la India: "Una vez me levanté y me cagué".