Presumir de agilidad dando volteretas en la calle tiene sus consecuencias como muestra Dani Mateo en el vídeo que acompaña estas líneas. En él se puede ver el 'tierra trágame' de un chica cuando al hacer la rueda se le caen al suelo los rellenos del sujetador. "Qué vergüenza le da, le hubiera dado menos si se le caen los dientes", afirma el presentador, que destaca lo mal que lo pasa la joven. Pero Cristina Pedroche defiende que no pasa nada: "Lo coges y lo vuelves a poner", afirma la zapeadora.

Y es que Cristina Pedroche lo sabe en carne propia como confiesa en el vídeo: "Dicen que se queda pegado al pecho, pero es mentira, no se queda. Yo alguna vez me los he puesto y al bailar se me cae por debajo". Una divertida confesión con la que Dani Mateo no puede evitar bromear: "Cristina sale muy fuerte, luego vuelve a casa como Pulgarcito, siguiendo las cosas que se le han caído, los rellenos, las pestañas...". Puedes ver el divertido momento al completo en el vídeo.